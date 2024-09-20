شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أغنية جديدة بعنوان "موجوع والهم قتلني" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "موجوع والهم قتلنى" من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز.

وتقول كلمات الأغنية: موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش.

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.



وتقول كلمات الأغنية: "ياما ناس بتضحك على نفسها، عشان تجيب الراحة لنفسها كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه، ويقولها وحشتيني، يا اللي كنتي غايبة عني والسبب كان ضعف مني وأه يا نفسي سامحيني أنا اللي بإيدي رخصتك، وع السلم ورقصتك لحد بجد ماخسرتك، أنا آسف يا نفسي، ف وسط الناس وذليتك ودوست عليكي وطيتك وجيت على جنب ورميتك، من حزني ومن يأسي يا نفسي ياللي منعاني، وعزة نفسي جوايا يانفسي ياللي راسمالي وشاربه المر ده معايا أنا شوفت الناس حوليا بتعلي، وأنا واقف مكاني روحت عملت أنا زي ماعملوا، وبقيت واحد أناني أنا خدت الدنيا دي شطارة كنت مفكرها، دي شطارة أتاري مكسبها ده خسارة، ومغفلاني مبفكرشي حتى ف نفسي ولا باخد وادي مع نفسي، زي ما اكون بيني وبين نفسي أنا حد تاني يا نفسي".