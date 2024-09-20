شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى مدير التصوير سمير سالم والان مع تفاصيل الخبر

نعى نقيب السينمائيين مسعد فودة وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير سالم، مدير عام التصوير والإضاءة بقطاع التليفزيون سابقًا، وقالت النقابة فى بيان لها نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.