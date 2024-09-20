روجينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق: "يا عمري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت النجمة روجينا الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت روجينا وهي ترتدي فستان أنيق بأحد الحدائق ولاقت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها وعلقوا: "يا عمري روجينا، قمر، قلبي".

وفازت الفنانة روجينا مؤخرًا بجائزة "التميز والإبداع" من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها في مسلسل "سر إلهي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

كشفت الفنانة روجينا عن كواليس مسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025 وذلك عبر وجودها ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث على "الراديو 9090"، وعن كواليس المسلسل قالت: "موضوع المسلسل الجديد حلم حياتي، قضية حياتي ومش قضيتي بس ده قضية كل امرأة في الوطن العربي، وأعتقد أن لو ربنا وفق وعملت المشروع ده، أنا بناتي بعد عمر هيقولولي شكرًا يا امي أنك عملتي حاجة للستات بالشكل ده، الموضوع هيبقى طلقة هتقلب الدنيا، ومش هقدر أقول أكتر من كده".

وعن شائعة وجود خلاف بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز وعدم تعاونه معه في مسلسلها الجديد قالت: "أنا بعتز جدًا بشغلي مع المخرج رؤوف عبد العزيز والحقيقة من أمتع وأسعد لحظات حياتي وأنا في لوكيشن معاه لأنه شخص مهذب جدًا محترم جدًا بيحب شغله جدًا، ولو ماكنتش سعيدة في التجارب معاه مكناش عملنا مع بعض 3 تجارب، بس الحقيقة الموضوع اللي بعمله السنة دي لازم المخرجة تبقى ست".

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