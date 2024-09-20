دينا عن السؤال المتكرر حول قبول نجلها عملها كراقصة: "ابني فخور بنجاحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا عن السؤال المتكرر من قبل جمهورها ومتابعيها حول قبول نجلها عملها كراقصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت دينا مقطع فيديو من برنامجها "اسمع من دينا" الذي يعرض عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي ترد على السؤال المتداول من قبل العديد من متابعيها حول رأي نجلها في عملها كراقصة وعلقت: "بيقولوا وسؤال حشري جدًا، ابنك إزاي متقبل أن انتي بترقصي؟، ابني فخور بنجاحي وبيتمنى ينجح زيي، مش بيفكر بطريقة إيه ده ماما بترقص؟، أيوة ماما بترقص لأنها ناجحة وأمي مش جاهلة متعلمة، أمي خلصت شهاداتها وحبت شغلها ونجحت فيه".

حلت دينا ضيفة مؤخرًا على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وكواليس وأسرار تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن مطالبات البعض اعتزالها الرقص قالت: "أنا حرة، هو أنا بروح لهم أخبط عليهم في البيت أرقص لهم اللي بيضايق ميتفرجش، شغلتنا أنت بتجيبني بفلوس مش ببلاش انت بتدفع لي، المكان بيجبني بيدفع لي لو أنا مش كفء لا هيجبني ولا هيدفع لي".

وكانت آخر مشاركات دينا بفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن دينا تشارك بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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