24 أكتوبر.. منطقة الأهرامات تستضيف النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن"، المعرض الفني الشهير والذي يقام سنويا في منطقة هضبة الأهرامات العريقة بمحافظة الجيزة في الفترة من ٢٤ أكتوبر إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤.

ويقدم المعرض الذي تنظمه مؤسسة "أرت دي إيجيبت"، مجموعة مكونة من ١٢ فنانًا دوليًا، يساهم كل منهم بأعمال فنية معاصرة، وذلك من دول: المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا.

ويقام معرض "الأبد هو الآن" للمرة الرابعة في منطقة أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم.

ولأول مرة، يقدم معرض "الأبد هو الآن" مشروعين متوازيين، يقدم الأول الفنان حسن رجب، وهو فنان مصري-أمريكي، عمله "جسر بين التكنولوجيا والفن التقليدي"، ليعرض منظورًا جديدًا حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التعبير الإبداعي.

وتقدم المشروع الثاني الفنانة السعودية دانيا الصالح، وهو عبارة عن فيديو مدته ١٠ دقائق تعيدنا بها إلى العصر الذهبي للسينما المصرية في الفترة من (1940-1960)، لاستكشاف كيف أثرت هذه الأفلام على المجتمعات العربية من خلال تحدي كل ما هو معتاد بشكل خفي فيما يتعلق بالموضة والحب والتعبير الشخصي. ويمزج مشروع "إيفانس" البحث مع التعلم الآلي، ليعيد تخيل تجربة مشاهدة الأفلام الكلاسيكية، مما يثير شعورًا بالحنين، ويجعلنا نتساءل عن كيفية تشكيل السينما لذكرياتنا الجماعية وإدراكنا للواقع.

ويشارك في معرض "الأبد هو الآن" هذا العام: كريس ليفين (المملكة المتحدة)، فيديريكا دي كارلو (إيطاليا)، إك- يون كان (كوريا الجنوبية)، جيك مايكل سينغر (جنوب أفريقيا)، جان بوغا سيان (بلجيكا/لبنان)، جان ماري أبريو (فرنسا)، خالد زكي (مصر)، لوكا بوفي (إيطاليا)، ماري خوري (كندا/لبنان)، شيلو شيف سليمان (الهند)، ستوديو ايني - ناسية إنجيليسيس (اليونان)، زافير ماسكارو (إسبانيا/أمريكا اللاتينية).