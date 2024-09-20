عمرو مصطفى يطرح أغنية "معرفش ينساني" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، منذ قليل، أغنية "معرفش ينساني" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وتعاون "عمرو" في الأغنية التي تعد من ألحانه مع الشاعر ربيع السيوفي والموزع جابور.

وتقول كلمات الأغنية:

وقال معرفش ينساني.. ومارتحش لحبيب تاني

رجع ليا ولعينيا.. ماليه الشوق

راجع يحلف بأيامي.. وشوفته بيبكي قدامي

ويشكيلي عذاب خلى .. ضميره يفوق

سيبته وبقول يا خسارة.. الدنيا صحيح دوارة

ودي غلطة مين لو فاكر.. إني مستنيه

حبنا بإيديه بقى ماضي.. وطبيعي أنسى ده العادي

وأهو شاف بعينيه.. الدنيا موقفتش عليه

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