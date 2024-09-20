بـ"فستان قصير".. أحدث ظهور لـ مي عمر من إيطاليا والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من إيطاليا، مرتدية خلالها فستان قصير.

ونشرت مي، الصورة ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عندما يلتقي الفن بالعاطفة".

وتفاعلت الفنانة منة فضالي مع إطلالتها، وعلقت: "قمراية". بينما اكتفت المؤلفة إنجي علاء بوضع إيموجي "قلوب". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الرقة والجمال والنعومة" ، "صورة جميلة كأنها لوحة فنية بألوان الربيع" ، "الصورة تحفة حرفيا تجنن" ، "الصورة مبهجة جدا" ، "حلوة أوي بجد الصورة خطيرة" ، "خطفتي قلبي بجمالك" ، "عسل".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

حلا شيحة تنشر صورة لابنتها مع طليقها وتوجه رسالة للمطلقين