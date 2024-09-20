الموت يفجع الفنانة رحمة أحمد فرج .. وأحمد رزق يعزيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة رحمة أحمد فرج، منذ قليل، وفاة خالها، وطالبت من متابعيها الدعاء له.

وكتبت رحمة، عبر حسابها على إنستجرام: "كبرتونا فجأة.. المفروض نجري عليكوا تلحقونا، نعمل إيه.. ملقيناكمش.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالو حبيبي السيد/ خالد الشناوي، سلملي على تيتة حبيبتي، الفاتحة على روحه".

وأضافت: "اللَّهُمَّ، أغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

وحرص الفنان أحمد رزق، على تقديم واجب العزاء لـ رحمة أحمد، وعلق: "البقاء والدوام لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ..خالص العزاء".

يذكر أن، رحمة أحمد فرج شاركت بعدد من الأعمال الفنية ما بين التليفزيونية والسينمائية وحتى المسرحية أبرزها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي، والموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، ومسلسل "أشغال شقة" واللذان عرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.