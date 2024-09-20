شقيق إلهام شاهين يعلّق على انتقادات حفل زفاف نجل شقيقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان أمير شاهين، على هامش تواجده على “الريد كاربت” لـ”مهرجان الغردقة لسينما الشباب”، على الجدل الكبير الذي أُثير حول حفل زفاف نجل شقيقه، مدير التصوير محمود شاهين، مشيراً إلى أن الجميع أحرار في آرائهم.

وقال أمير: “ردود الفعل على الفرح كان مبالغ فيها، وهو كان فرح زي أي فرح وكل واحد بيتبسط بطريقته، كل واحد بيشوف الأمور من وجهة نظره هو وده الطبيعي، وفي حاجات معجبتش الناس همّا أحرار في ده”.

وحول الهجوم على ابنة شقيقته، الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وتداول أخبار عن علاقة تجمعها بمحمود شاهين، قال: “محمود وإلهام أخوات متربيين مع بعض، وشيء طبيعي إنها تفرح له”.

وكانت إلهام صفي الدين قد أثارت الجدل بعد ظهورها في حفل زفاف ابن خالها المخرج محمود شاهين وهي تبكي بشدة، وكشفت عن سبب بكائها خلال لقاء تلفزيوني سابق قائلةً: “محمود بالنسبة لي حياتي كلها وهو أخويا الكبير، وربّنا يسعدهم ويهنّيهم، هما الاتنين قلبهم طيب وبيحبوا الحياة وبيحبوا بعض أوي، قعدت أعيّط زي العيلة الصغيرة علشان حبيبي هيتاخد، بس هو مش هيتاخد مني برضو”.