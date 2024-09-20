نوال الزغبي تكتسح تيك توك بأكثر من مليار مشاركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز هاشتاغ اسمها باللغة العربية (#نوال_الزغبي) حاجز المليار استخدام في مجموع المشاهدات الفعلية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وتحظى نوال الزغبي بشعبية واسعة على تطبيق “تيك توك”، حيث يتزايد استخدام اسمها على المنصة بشكل كبير نظرًا لمحبة رواد الإنترنت لأغانيها ومشاركتهم بإعجاب لأعمالها الفنية.

تنشغل النجمة اللبنانية نوال الزغبي حاليًا بالتحضير لألبومها الجديد الذي أعلنت عنه منذ فترة، تلبيةً لرغبة جمهورها ومحبيها في عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد اعتمادها خلال السنوات الأخيرة على إصدار أغانيها بشكل منفرد (سينجل).

الجدير بالذكر أن نوال الزغبي تعيش حالة من النجاح الاستثنائي، إذ تحقق أغنيتها الأحدث “من باريس”، التي طرحتها مؤخرًا، انتشارًا واسعًا. الأغنية من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وحققت أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال شهرين من صدورها.