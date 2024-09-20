الشاب خالد يتحدث عن طفولته الفقيرة وفقدان أهله: “بعيّط لوحدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان الشاب خالد ضيفاً على برنامج “بيت السعد” الذي يقدّمه الفنانان عمرو وأحمد سعد، عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد الإلكترونية، حيث كشف العديد من أسرار حياته الشخصية وتأثير رحيل عائلته وهو صغير فيه، وسرّ ابتسامته الدائمة، ورأيه في الموت.

وبدأت الحلقة بسؤال طرحه عمرو وأحمد سعد، عن سرّ ابتسامة النجم الجزائري الشاب خالد الدائمة، وقد اصطنعا موقفاً بأن لديهما حالة وفاة ليتعرّفا من خلاله على موقف الشاب خالد في هذه الحالة.

وكان رد فعل الشاب خالد الضحك والابتسامة، وهو يقول لهما: “ارتاح من الدنيا”، ليسأله عمرو عن رد فعله لو حضر عزاء، فيجيب: “بضحك بقلبي من الداخل”، فيردّ عليه أحمد قائلًا: “يعني أنت ما بتخافش من الموت؟”، ليجيب الشاب خالد: “مفيش خوف من الموت كلنا ماشيين”.

وتابع الشاب خالد: “أنا بأنظر للموت من ناحية الرحمة من ربّنا للإنسان لأن الميت بنقول ربنا يرحمه، والميت لو شاف أهله مبسوطين هيرتاح”.

وعن فقدانه لأمه وأبيه وأخيه وهو صغير، قال الشاب خالد: “بفتكرهم طبعاً وبعيّط عليهم لكن لوحدي”.

وخلال الحلقة، تحدث الشاب خالد عن علاقته بوالديه، فوصف أمه بأنها حنونة، ففي حين كان يتأخر في العودة ليلاً الى المنزل كانت لا تخبر والده حتى لا يعنّفه، وكان هو يطرق الباب برفق فتفتح له أمه ويدخل مسرعاً قبل أن يراه أبوه.

كما تحدث عن فترة الفقر والحرمان، فقال: “الفقر يخلّيك حزين ومنغلق على نفسك”، ليردّ عليه عمرو سعد قائلًا: “مش باين عليك كنت حزين في فترة الفقر”، وذلك بسبب الابتسامة الدائمة على وجه النجم الجزائري.

واختتم الشاب خالد حديثه بالقول: “يعني هذه دنيا… كنا في الفقر نأكل خبز وماء، وأيام الفقر كانت أحلى أيام لأنها كانت تولّد التحدي بداخلي لأعمل أي شيء حتى أستطيع العيش… وأنا صغير عملت بأشغال كثيرة، كنت أشتري الليمون وأعصره في البيت وأعمله عصير مثلج وأبيعه في الحر”.