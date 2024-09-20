إلهام شاهين تعلن انتهاء أزمة “الحب كله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إلهام شاهين انتهاء الأزمة الإنتاجية التي تعرّض لها فيلم “الحب كله” خلال الفترة الماضية، والتي جعلته مهدداً بتوقف تحضيراته وإلغاء التصوير.

قالت إلهام في تصريحات صحفية: “الحمد لله انتهت أزمة فيلم “الحب كله”، ومن المقرر أن يبدأ التصوير يوم الثلاثاء المقبل”، مؤكدةً أنه تم التعاقد مع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم، ومنهم أحمد فتحي ورحمة أحمد.

وأضافت: “أنا متحمسة جداً للفيلم لأنه سيعيدني الى الأدوار الشعبية”.

وفي سياق مختلف، تنافس إلهام شاهين في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل “سيد الناس”، والذي تتقاسم بطولته مع عمرو سعد، وهو مكوّن من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين الدرامية، حكاية “ألفريدو” ضمن حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، والتي جسدت خلال أحداثها شخصية “سوسو” مريضة الألزهايمر، مما يوقعها في العديد من المشاكل، وذلك في إطار اجتماعي درامي تشويقي.