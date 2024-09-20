شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى عمّ مصطفى شعبان فى مسلسل حكيم باشا رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان رياض الخولى في بطولة مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تحضيراته للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يجسد رياض الخولى خلال أحداث العمل الذى يدور في إطار صعيدى، شخصية عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة على مدار الحلقات.

مسلسل حكيم باشا تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى بطولته: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة، ويكرر رياض الخولى تعاونه مصطفى شعبان فى دراما رمضان بعدما قدما سوياً مسلسل بابا المجال فى رمضان قبل الماضي 2023.

يذكر أن رياض الخولى قدم فى رمضان الماضى مسلسلين، الأول "حق عرب" حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، والثانى "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر وإخراج أحمد حسن.

أما مصطفى شعبان فتواجد فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.