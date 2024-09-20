شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل إسعاد يونس تيتا زوزو على watch it السبت وdmc الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ منصة watch it الإلكترونية عرض أولى حلقات مسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء، على أن تعرض الحلقة على شاشة قناة dmc يوم الأحد.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، إسلام إبراهيم، عابد عناني، أحمد عنان، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا فى دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.