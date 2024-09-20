ميرنا وليد - بيروت - لنقيب الفنانين المحترفين الممثل اللبناني جورج شلهوب أرشيف كبير في عالم التمثيل، نذكر "فاميليا، رجل من الماضي، دوار يا زمن، الأرملة والشيطان، القناع، شريعة الغاب، زوجتي أنا، آخر الليل، ونقطة انتهى".
جميع الأدوار التي قدّمها جورج شلهوب برع فيها ونجحت، علّم في ذاكرة الناس وما زال بكامل نشاطه المهني يقدّم أجمل أداء.
موقع "الفن" أجرى مقابلة مع جورج شلهوب، تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، منها أكثر دور قدمه وعلّم لدى الجمهور، والأعمال الجديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - جورج شلهوب: " كنا نشتغل باللحم الحي وهذه رسالتي للشعب اللبناني " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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