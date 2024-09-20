ميلانيا ترامب تدافع عن صورها العارية: افتخر بها تقديراً لجمال الجسد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: دافعت ميلانيا ترامب عن صورها العارية أثناء عملها كعارضة أزياء في أحدث فيديو ترويجي لمذكراتها القادمة، وقارنتها بأعمال "الفنانين العظماء".

وتقول في مقطع فيديو مدته 45 ثانية ونشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء: "لماذا أقف بفخر وراء عملي في عروض الأزياء العارية؟".

وأكملت :"السؤال الأكثر إلحاحا هو: هل لم نعد قادرين على تقدير جمال الجسم البشري؟"

الفيديو عبارة عن صوت السيدة الأولى السابقة. ورغم أنها لا تعرض أي صور عارية لها، إلا أنها تستخدم صورا لقطع فنية شهيرة، مثل تمثال ديفيد لمايكل أنجلو، في الفيديو.

"على مر التاريخ، كان كبار الفنانين يقدسون الشكل البشري، ويثيرون مشاعر عميقة، يجب علينا أن نكرم أجسادنا ونحتضن التقليد الخالد المتمثل في استخدام الفن كوسيلة قوية للتعبير عن الذات"، كما تقول.

وهذا هو الفيديو الرابع الذي تنشره ميلانيا ترامب على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إطلاق مذكراتها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر).

لا تعليق على محاولة اغتيال ترامب

ويأتي ذلك بعد 4 أيام من محاولة اغتيال ثانية لزوجها دونالد ترامب، ولم تعلق ميلانيا ترامب حتى الآن على الحادث الذي وقع يوم الأحد، عندما تم العثور على مشتبه به مختبئا خارج نادي ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما كان يلعب جولة.

وفي مقطع فيديو سابق، طالبت ميلانيا ترامب بإجابات على المحاولة الأولى لاغتيال زوجها.

ومن المقرر أن يصدر كتابها، الذي يحمل عنوان "ميلانيا"، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو متاح للطلب المسبق على موقع أمازون مقابل 30 دولارا.

وتبيع طبعتين: طبعة خاصة بسعر 150 دولارًا، تتكون من 256 صفحة ملونة بالكامل، وكل نسخة تحمل توقيع المؤلف. أما طبعة المذكرات فستكون مكونة من 304 صفحات ومتوفرة بسعر 40 دولارًا، مع توفر نسخ موقعة بسعر 75 دولارًا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستذهب في جولة للترويج لكتابها أو ستقدم مقابلات.

حتى الآن، قامت بالترويج لكتابها بشكل أساسي من خلال حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو عن حياتها.

كانت السيدة الأولى السابقة موضوع العديد من السير الذاتية والكتب، لكن هذه هي المرة الأولى التي تحكي فيها قصتها، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد عملت مع مؤلف مشارك.

ظهرت صور ميلانيا من مسيرتها المهنية في عرض الأزياء - عندما كانت تُعرف باسم ميلانيا كنوس - في انتخابات عام 2016، وهي المرة الأولى التي يترشح فيها دونالد ترامب لمنصب الرئيس.

صور على متن طائرة ترامب الخاصة

في عام 2000، نشرت مجلة GQ البريطانية صورًا لميلانيا بأشكال مختلفة من التعري. ولم تظهر أي من الصور المنشورة عارية تمامًا من الأمام. وقد تم التقاط الصور على متن طائرة دونالد ترامب الخاصة.

لم تكن متزوجة من ترامب في ذلك الوقت. كان الاثنان على علاقة وسمح لها باستخدام طائرته للتصوير لمساعدتها في تعزيز مسيرتها المهنية في عرض الأزياء، وهي السيدة الأولى الوحيدة التي عُرف عنها أنها ظهرت عارية من أجل النشر.

وقال أنطوان فيرجلاس، المصور الفرنسي الذي قام بالتصوير، لشبكة إيه بي سي نيوز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، إنه رفض "عشرات الآلاف من الدولارات" لترخيص صور ميلانيا لمجلات أخرى.

رفضت العري الكامل

وقال إن ميلانيا أصرت على عدم وجود "عُري كامل" في الصور التي تستخدمها المجلة.

كما أكد أن ميلانيا كانت شخصية متحفظة للغاية، وتابع :" لم تكن بالتأكيد شخصا من النوع الذي قد تراه في النوادي الليلية أو تخرج كثيرا. كانت متواضعة جدا، ولطيفة للغاية، ودافئة للغاية.

كما ظهرت عارية في صورة نشرتها مجلة فرنسية للبالغين في عام 1995، قبل عقد من زواجها من دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة نيويورك بوست الصور خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، وفي ذلك الوقت، دافع دونالد ترامب وحملته عنها.

قال دونالد ترامب: "كانت ميلانيا واحدة من أنجح عارضات الأزياء، وقد قامت بالعديد من جلسات التصوير، بما في ذلك لأغلفة المجلات الكبرى. كانت هذه الصورة التقطت لمجلة أوروبية قبل أن أعرف ميلانيا. في أوروبا، صور مثل هذه عصرية للغاية وشائعة".

وقال مستشار الحملة جيسون ميلر لشبكة سي إن إن: "إنهم يحتفلون بالجسد البشري باعتباره فنًا، لا يوجد شيء يدعو للخجل، إنها امرأة جميلة".