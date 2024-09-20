شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Spider-Man Noir يضيف ثمانية ممثلين جدد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام ثمانية ممثلين جدد لمسلسل Spider-Man Noir الذي يعرض عبر منصة أمازون، والذي سيبدأ عرضه محليًا على قناة MGM+ ثم عالميًا على Amazon Prime Video، وهو من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيج.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة فاريتي، تنضم الإضافات الجديدة إلى بطل المسلسل نيكولاس كيج بالإضافة إلى زملائه الممثلين لامورن موريس وبريندان جليسون وأبراهام بوبولا ولي جون لي وجاك هيوستن، وتضم القائمة كل من لوكاس هاس، وكاميرون بريتون، وكاري كريستوفر، ومايكل كوسترو، وجو ماسينجيل، وويتني رايس، وأماندا شول.

وتدور احداث المسلسل عن قصة محقق خاص متقدم في السن وعاجز (كيج) في نيويورك في ثلاثينيات القرن العشرين، والذي أُجبر على التعامل مع حياته الماضية باعتباره البطل الخارق الوحيد في المدينة".



الممثلين الجدد

وعلى سياق آخر، وصلت إيرادات فيلم Longlegs للنجم العالمى نيكولاس كيج، إلى 103 ملايين و55 ألف دولار في دور العرض حول العالم، منذ عرضه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 73 مليونًا و 924 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 29 مليونا و131 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى وكان قد عرض فيلم الرعب الجديد للنجم العالمى نيكولاس كيج، Longlegs، بشكل مفاجئ، ولاقى ردود فعل حماسية من النقاد والحضور، كجزء من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، كان الجمهور حاضرًا في مسرح Aero لعرض سري تم الإعلان عنه أنه سيبدأ في الساعة 7:30 مساءً.