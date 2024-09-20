حفلات مهرجان الموسيقى العربية وفرق عالمية تضيء مسارح الأوبرا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا أن عروض شهر أكتوبر المقبل تحمل العديد من المفاجآت الفنية، التي تعكس رسالة الأوبرا وتجسد جوانب من ملامح خطط الثقافة المصرية لتنمية وتطوير الوعي المجتمعي والارتقاء بالذوق العام.

وتابعت في بيان صحفي أن الأنشطة تتنوع بين الأشكال الإبداعية العربية والغربية التي نجحت في جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الثقافة والفنون أحد أهم أدوات بناء الانسان .

وأضافت الدكتورة لمياء زايد أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 تضيء مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور في الفترة من 11 حتى 21 أكتوبر، كما يقام على المسرح الكبير احتفالية ضخمة بمناسبة ذكرى ملحمة العبور، إلى جانب الاحتفال بعيد الأوبرا السادس والثلاثين، أيضا يتم استضافة فرقة سان بطرسبرج الروسية لتقدم باليه بحيرة البجع، إلى جانب عروض أوركسترا القاهرة السيمفوني، أوبريت "راحت عليك" لخالد الذكر سيد درويش، باليه ألف ليلة وليلة لفرقة باليه أوبرا القاهرة وحفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة .

ويحتضن المسرح الصغير عدد من الحفلات الموسيقية والأنشطة الثقافية، منها كونسير موسيقى لآلة الكوتو (اليابان)، رباعي كونسرفتوار موسكو (روسيا)، فريق دنيتنا للغناء (جمعية دنيتنا للمكفوفين)، أمسية تحتفي بالشاعر الكبير شوقي حجاب، أمسية ثقافية من سلسلة أرواح في المدينة، حفل ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي (صندوق التنمية الثقافية)، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، حفل رشا يحيى وفرقتها، نادي السينما، حفل جالا لفرقة أوبرا القاهرة .

أما المسرح المكشوف يشهد حفلي افتتاح وختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أوركسترا مركز تنمية المواهب، جاز أحمد ربيع.

ويقام على مسرح الجمهورية عروض أحمس لفرقة الرقص المسرحي الحديث، هشام خرما وفرقته .

وتمتد العروض إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" رباعي كونسرفتوار موسكو (روسيا)، مركز تنمية المواهب، باليه بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبورج (روسيا)، حفل موسيقى من اليونان، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية وأمسية لنادي السينما.

أما مسرح أوبرا دمنهور يقام عليه حفل للدارسين بمركز تنمية المواهب، لقاء لنادي فنون الأوبرا .

وتستقبل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية لوحات المصور أشرف نصيف، معرض الخط العربي المصاحب لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أعمال المصور فائق العبودي، كما تستضيف قاعة زياد بكير إبداعات المصور نصر عبدالجابر .