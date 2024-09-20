شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر عفيفى شقيقة صبا مبارك فى مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة هاجر عفيفى شخصية شقيقة الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل وتر حساس الذى يتواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهت أسرة العمل من تصوير شهرين فى أحداثه بعدما انطلق فى شهر يوليو الماضى.

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد غزى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق،

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر عفيفى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع والذى تم عرضه فى أكتوبر الماضى وشارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد و تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضي "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.