أحمد مجدي يتعاقد على«بنات الباشا» بطولة زينة

تعاقد مؤخرا الفنان أحمد مجدى على المشاركة في فيلم «بنات الباشا»بطولة زينة، من إخراج ماندو العدل ، ويجسد مجدي شخصية صاحب بيوتي سنتر خلال أحداث العمل .

مسلسل "الأجهر"

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي كان مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، والذي عرضفي رمضان 2023.

مسلسل "الأجهر" من بطولة عمرو سعد، ويتعاون فيه مع درة وسارة سلامة، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، واسمه مأخوذ من الشخصية التي يظهر بها عمرو سعد في الأحداث.

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