يسرا خارج دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي

قررت الفنانة يسرا الغياب عن التواجد في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث لم تجد السيناريو المناسب الذي تقدمه في رمضان المقبل وتعود به إلى جمهورها بعدما غابت عنه في الموسم الماضي، وفضلت استكمال الراحة بعد سنوات من التواجد الدائم في دراما رمضان من كل عام.

"1000 حمد الله على السلامة" آخر أعمال يسرا في رمضان

قدمت يسرا آخر أعمالها في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" الذي تم عرضه في رمضان عام 2023، وشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، منير مكرم، علاء مرسي، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مي دياب، وضيف الشرف بيومي فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

يسرا خلال عام 2024 تواجدت بشكل كبير على جميع المستويات؛ حيث بدأت العام بعرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات على إحدى المنصات الرقمية في يناير الماضي، والعمل جمع يسرا ونيللي كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، وشارك بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.

تواجد قوي في السينما

في نفس الشهر يناير، عُرض للفنانة يسرا فيلم "ليلة العيد" بعد تأجيلات، واعتمد على البطولة النسائية وشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وخلال موسم أفلام عيد الفطر 2024، انطلق فيلم "شقو" الذي شاركت فيه يسرا بظهور خاص، إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، ودينا الشربيني، ودارت أحداثه حول صديقين خارجين عن القانون، ولكن لا تجري الأمور كما يريدون، ويتعرضون لأزمات كبيرة تذهب بهم إلى مشاكل وخلافات أكبر، والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان.

يسرا تعود للوقوف على خشبة المسرح

وأخيراً، قدمت يسرا بطولة عرض مسرحية "ملك والشاطر" بمشاركة الفنان أحمد عز، على مسرح أبو بكر الشدي بـ المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث عُرضت المسرحية 11 ليلة كاملة في الفترة من 26 يونيو إلى 6 يوليو بنجاح كبير، وشهدت المسرحية اجتماع الفنانين يسرا وأحمد عز مجدداً بعد 21 عاماً من تعاونهما في مسلسل "ملك روحي" الذي عُرض عام 2003.

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