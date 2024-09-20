شكرا لقرائتكم خبر عن فادى السيد: أتمنى تقديم حياة النجم عمر الشريف فى عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم المصرى البريطاني فادى السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع مشيرا إلى أنه يتمنى ان يصبح مثل النجم المصرى الراحل عمر الشريف، حيث صرح قائلا:" انا حاسس إنى ماشى بنفس خطوات النجم المصرى عمر الشريف، وأتمنى احقق زى ما حقق في مصر وفى هوليوود كمان".

وتابع السيد قائلا:" انا كمان حاسس أن قصته شبه قصتى في حاجات كتير، وأتمنى تقديم حياته في عمل، لأنه هيبقى تحدى كبير أوى ليا".

كما شارك الممثل المصرى البريطاني فادى السيد في الموسم الثالث من سلسلة Industry، التي بدأ عرضت يوم 11 أغسطس الماضى على شبكة HBO، ويلعب السيد شخصية علي المنصور في السلسلة التليفزيونية.

ولعب الفنان العالمى كيت هارينجتون دور السير هنرى موك، رئيس شركة الطاقة الخضراء، فى الموسم الثالث من مسلسل Industry،على شبكة HBO ، وتكون الموسم من 8 حلقات تطرح بشكل أسبوعى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.

تدور قصة مسلسل Industry حول مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في أحد البنوك الاستثمارية المرموقة في لندن، الخريجين الخمسة يأملون في العمل في Pierpoint & Co هم الأمريكي هاربر ستيرن (هيرولد)، صبي الحزب روبرت سبرينج (لوتي)، ياسمين كارا حناني (أبيلا)، هاري دهار (نزوان)، وجوس أوجسطس ساكي (جونسون)، خريج إيتون وأكسفورد.