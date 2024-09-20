شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الموسيقار الدكتور أحمد الجبالى، بعد عزفه موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى وحتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى"، فى حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، إلى الإصابة بعد نزوله من على السلالم وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد الكشف عليه فى عيادة الفندق.

وقال السيناريست محمد الباسوسى، رئيس المهرجان: "حالة الموسيقار أحمد الجبالى مستقرة ويتلقى العلاج اللازم فى المستشفى والأطباء يرفقونه ويتابعون الحالة".

وبدأ حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، المقام حاليا بالعزف الجمهورى، ثم عرض فيديو قصير من مقتطفات الدورة الأولى، وبعد ذلك عزف الموسيقار الدكتور أحمد الجبالي موسيقى تصويرية لأفلام "أين عقلى وحتى آخر العمر ودمى ودموعى وابتسامتى"، ويقدم الحفل المذيع تامر شلتوت.

وحضر عدد من النجوم على السجادة الحمراء، لحفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وهم صبرى فواز وأمير شاهين وأحمد فتحى ومصطفى هريدى والمخرج هانى لاشين و المخرج عمر عبد العزيز والإعلامية بوسى شلبى والمنتج هشام عبد الخالق والمنتج محمد العدل والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق والمخرج أمير رمسيس.

يقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى و تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.