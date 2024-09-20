شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. اشتهرت بوطنيتها ولعبت بطولة أهم أفلام السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا إذ رحلت عن عالمنا زي النهارده في الـ 20 من سبتمبر، وهي الفنانة التي اشتهرت بنجوميتها الكبيرة سواء حينما كانت راقصة أو ممثلة سينما من الطراز الأول، وخلال السطور التالية نتعرض إلى عدة معلومات عنها .

اسمها الحقيقى هى الفنانة بدوية محمد على، ولدت فى الإسماعيلية عام 1919، وقد عملت فى البداية مع الراقصة محاسن محمد التى اكتشفت موهبتها.

اشتهرت الفنانة تحية كاريوكا باهتماماتها السياسية وحسها الوطني العالي، فقد كانت تساعد الفدائيين، لدرجة أنها كانت تنقل السلاح لهم فى سيارتها الخاصة دون خوف.

أيضاً شاركت تحية كاريوكا فى المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثى 1956 وتم إلقاء القبض عليها أكثر من مرة، كما تطوعت كممرضة فى مستشفى قصر العينى أثناء حرب أكتوبر 1973.

شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية بدأت من الأربعينات وتحديداً عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية فى أحد عروض فرقه بديعة مصابنى التى كانت وقتها بمثابة أهم مركز فنى فى مصر والشرق الأوسط.

قدمت تحية كاريوكا بطولة عدد كبير من الأفلام البارزة فى تاريخ السينما المصرية منها: لعبة الست، شباب امرأة، خلى بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات.

توفيت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا يوم 20 من سبتمبر 1999 فى معهد ناصر عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة فى الجهاز التنفسى.