ديانا هشام على البحر وحمادة هلال يمازح الجمهور.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل الجمهور.

ركين سعد

تستمتع الفنانة ركين سعد بعطلتها الصيفية في إيطاليا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

حمادة هلال

مازح الفنان حمادة هلال متابعيه، ونشر صورة جديدة له برفقة كلب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين بداخل سيارتها، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

ياسمين جمال

شاركت الفنانة ياسمين جمال، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، والتقطت الصورعلى طريقة السيلفي.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها من شخصيتها "ليلي" التي ظهرت بها في مسلسل "برغم القانون"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

خطفت الفنانة ياسمين رحمي الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام صور جديدة لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، على البحر ونشرت الصور عبر حسابه الخاص، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا حبر بدري لسه".