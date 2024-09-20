شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل الأخت الداعمة لشقيقها من مسلسل بيت الرفاعى لـ برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت الفنانة رحاب الجمل الخروج من عباءة أدوار الشر التي قدمتها بإجادة كبيرة في خلال أعمالها الماضية، لتجسد أدواراً مختلفة في آخر أعمالها وخاصة دور شقيقة البطل الداعمة له والتي تقف بجانبه في مصائبه، ويظهر ذلك بشكل واضح في دورها بمسلسل "برغم القانون" الذى يتم عرضه حالياً على قناة ON ومنصة Watch it ويحقق نجاحاً كبيراً وردود أفعال مميزة.

وتجسد رحاب الجمل خلال أحداث مسلسل "برغم القانون" شخصية فاتن شقيقة البطلة ليلى (إيمان العاصى) والتي تقف بجانبها في المشاكل التي تواجها بعد اختفاء زوجها وهروبه واكتشاف العديد من الأمور التى جعلتها متورطة في قضية تزوير وهكذا، كما تصر على مساعدة شقيقتها رغم عدم ترحيب زوجها بذلك ومحاولاته الدائمة ابعادها عن هذه المساعدات.



رحاب الجمل فى مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمودعبد العزيز.

رحاب الجمل جسدت كذلك دور الأخت الداعمة لشقيقها خلال مسلسل "بيت الرفاعى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2024، من خلال شخصية جمالات شقيقة بطل العمل ياسين (أمير كرارة)، التى تميزت بالطيبة والجدعنة، ووقفت بجانب شقيقها ودعمه فى رحلة بحثه على برائته فى تهمة قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.