آمال ماهر تصل إلى السعودية استعدادا لحفل اليوم الوطني 94.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت الفنانة آمال ماهر للأراضي السعودية، لإحياء حفلها الغنائي على هامش احتفالات اليوم الوطني السعودي 94 الذي يجوب أنحاء المملكة مع أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

يقام الحفل غدا الجمعة في مدينة الإحساء بقيادة موسيقية للمايسترو تامر فيضي، وستجري الاستعدادات النهائية للحفل مع الأوركسترا الموسيقية داخل أحد الفنادق الكبرى هناك.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 94

تعيش المملكة بكامل مدنها في 23 من سبتمبر من كل عام، أجواء مميزة في اليوم الوطني السعودي 94، حيث يمنح إجازة لجميع المواطنين والطلاب للاحتفال بهذه المناسبة والتمتع بالألعاب النارية التي تضيء سماء المملكة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94

بالإضافة إلى العروض التي تقدمها الطائرات العسكرية والقوات البحرية، وسيقام الاحتفال باليوم الوطني 94 في الثالث والعشرين من سبتمبر 2024، حيث يشهد احتفالات ضخمة في كافة مناطق المملكة.

و أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي آل الشيخ، عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للسعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030، مما يمثل مكانة السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94



يُعد اليوم الوطني السعودي 94 أحد أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها السعوديون والمقيمون على حد سواء.

تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها البلاد.

تتزين المدن السعودية بالأعلام الوطنية وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة. هذا العام، تُعد حفلات اليوم الوطني إحدى أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تجذب الكثير من الجماهير من مختلف الأعمار.