أشهر المؤلفات العالمية والعربية لمواهب الأوبرا على المسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة -

فى إطار اهتمام الثقافة المصرية بدعم المواهب وتشجيعها تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لطلاب ٧ فصول بمركز تنمية المواهب للعزف على ألآت ( البيانو-الكمان-الكلارينيت-الفلوت) تحت إشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر علي المسرح الصغير .

ويتضمن الحفل مختارات من أشهر المؤلفات العالمية يعزفها الموهوبين فى ٤ فصول للبيانو لكل من الدكتورة عفاف طلبة ويقدم أعمال منها (تنويعات على أغنية فلكلورية روسية ورومانس لبروكوفيتش ، مينوت لباخ، ١٠٠سنه سينما لعمر خيرت، المهرج لكابالفسكى،ضوء القمر لدينيس أجاى) أداء "يحى اسماعيل الأتربى- يوسف على عبد القادر- سليمان جروح حبيب" ، الفنانة رواينا سامح (عبر المفاتيح السوداء ، رقصة الأطفال لبيلا بارتوك ، أغنية فلكلورية روسية لبيتهوفن ، تحليق فوق السحاب لآلان بولارد،زهور من الجنوب لشتراوس ،أغنية نابوليتانية لتشايكوفسكى وأغنية صغيرة لختشاتوريان )أداء تأليف كريم - دانيال- فؤاد فادى- كارما كريم- روفينا أمير- جودى محمد - كارين ايهاب- جودى ماجد " ، الفنانة رغدة حمدى ( أرابيسك لبورجموللر ، سوناتا لبيتهوفن ، قضية عم أحمد لعمر خيرت ، فالس من رقصات العرائس لشوستاكوفيتش) أداء " على شريف - بشار تامر - عبد الله محمد- انس عماد - احمد عماد "، الفنان شريف صلاح( دراسة رقم ٤ و١٢ لشوبان ، دراسة رقم ١٥ لهيلير، سوناتا رقم ٢ لبيتهوفن)أداء" شهد مجدى - زياد النبوى - مصطفى حسن - مهاب عجاج - محمود البطران".



ويشارك ايضا فى الحفل فصل الكمان للدكتور محمد أبو عرب ( منويت ١و٢ لباخ، كونشيرتو لكاماروفسكى) أداء " يارا يحي- غزال احمد - ادم حسام " ، فصل الكلارينيت للفنانة رنا هانى ( روزانوف مقطوعة رقم ٧١و٤٠و٢٥ ، كونشيرتو للكلارينت والبيانو لجوسيبي تارتيني ،كونشيرتو الكلارينيت والبيانو لكارل ستامتز ) أداء " مصطفى إسماعيل- مصطفى حسن -لوسيا ميلاد وحيد - جنى يحي- على عصام "، فصل الفلوت للفنانة وردة امين ( موسيقى فيلم أفريكانو لخالد حماد ، كلمة حلوه لجيف بارنيل ، حارة السقايين منير مراد ، ٣ دقات أحمد حامد دياب ، قديش كان فى ناس لزياد رحباني أداء " دينا رفاعى- دنيا طارق - سلمى علاء الدين - ايةالله بدر - هانيا سعود بمصاحبة فادى حمدى "بيانو" ، سارة صفوت " ايقاع " عبد الله سامح " ساكسفون" ، فادى عثمان " عود " ، اسامه سيد " جيتار .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقساما متعدده ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .