نعيمة والليلة قصة ماكبث ضمن مهرجان مسرح الهواة بمسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح السامر بالعجوزة في السادسة من مساء اليوم الخميس العرض المسرحي "نعيمة" ضمن فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة،

ويستمر مهرجان مسرح الهواة حتى 21 سبتمبر الحالي، والعرض تأليف درويش الأسيوطي، إخراج محمود عيد، وتقدمه جمعية رواد ثقافة أسيوط.

ويتناول العادات والتقاليد، والضحية حسن المغنواتي والحب الذى عصف بقلبه حب نعيمة بنت الفلاح الثري الذي رفض أن يتنازل عن العادات والتقاليد والكبرياء بأن تتزوج من حسن، فأقدمت نعيمة على فعل لا تغفره عادات وتقاليد القرية، وكان رأس حسن هو المقابل.

ماكبث

أما العرض الثاني اليوم في مهرجان مسرح الهواة فهو "الليلة قصة ماكبث"، تأليف محمد دسوقي قبيصي، إخراج أحمد ثابت الشريف، لجمعية رواد بيت ثقافة منفلوط التابعة لفرع ثقافة أسيوط، أقيم فى الساعة الثامنة مساء،.

ويطرح العرض ظروف كتابة مسرحية ماكبث حيث يتعرض الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير لشكوك الملك جيمس الأول ملك إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا بعد تعرض الملك جيمس لمؤامرة البارود التي حدثت في العام 1603م وكان المتآمرون ينوون تفجير البرلمان الإنجليزي وقت افتتاحه بحضور الملك.

وعقب العرضين المسرحيين ضمن فعاليات مهرجان مسرح الهواة أقيمت ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د.محمد زعيمة.

مهرجان مسرح الهواة تتكون لجنة تحكيمه من الفنانين طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ونجيب القاضي مقررا.

ويشارك بمهرجان مسرح الهواة هذا الموسم 11 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية.