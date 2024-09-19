فيلم أنا وابن خالتي لأول مرة الليلة على قنوات ART

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART بعد قليل في تمام التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، وإنعام سالوسة، تأليف دعاء عبد الوهاب، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد صالح.

أنا وابن خالتي

تدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي في إطار اجتماعي كوميدي حول اثنين من الأقارب ومعاناتهما من استمرار عقدة الطفولة بينهما، حيث يحاول كل منهما إثبات أنه أفضل من الآخر.

فيلم أنا وابن خالتي يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.