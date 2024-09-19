شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر وأبو سريع وأحمد وفيق على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من النجوم على السجادة الحمراء، لحفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وهم صبرى فواز وأمير شاهين وأحمد فتحى ومصطفى هريدى والمخرج هانى لاشين و المخرج عمر عبد العزيز والإعلامية بوسى شلبى والمنتج هشام عبد الخالق والمنتج محمد العدل والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق والمخرج أمير رمسيس.

يقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى و تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.

مصطفى أبو سريع



عمر عبد العزيز ومحمد العدل وبوسي شلبي



صبري فواز



مصطفي هريدي وأمير شاهين