بينهم"خاطر ودياموند وأبو سريع"..نجوم الفن بافتتاح الغردقة لسينما الشباب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثانية المقام مساء اليوم الخميس.

وحضر من نجوم الفن على السجادة الحمراء، مصطفى خاطر ودياموند بوعبود وأحمد فتحي ومصطفى أبو سريع وتامر شلتوت وأحمد وفيق وصبري فواز، وأمير شاهين، والمخرج هاني لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج أمير رمسيس والمنتج هشام عبد الخالق والمنتج محمد العدل.

الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، وتشهد منافسة بين 47 فيلما على جوائز مسابقاته الأربعة.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

وتشكلت لجنة الأفلام الطويلة من المخرج الكبير هاني لاشين "رئيسا"، وعضوية الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما "مصر"، والمخرجة ساندرا جيسي "سويسرا"، والمخرج إيمانويل جيروسا "إيطاليا"، والناقدة والمنتجة السينمائية ليلى إبراهيم "السودان".

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