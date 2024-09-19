بعد هدية الشاب المصري.. ويل سميث يتلقى هدية من معجب برازيلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف النجم العالمي ويل سميث، عن تواجده في البرازيل وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ظهر ويل سميث، بالفيديو وهو بأحد الفنادق في البرازيل، حيث قام أحد الشباب العاملين هناك بإيقافه وإهدائه سلسلة أوضح أنها لحمايته، وسط سعادة غامرة من ويل سميث الذي قام بتوجيه الشكر والتحية له، حتى أن سميث قام بإعطائه سوار كان يرتديه مقابل هديته وسط سعادة العامل البرازيلي الشاب.

وعلق سميث على الفيديو: "عندما تمر بوقت عصيب تذكر أن الأمر سيمر وسيكون كل شيء بخير".

الممثل الأمريكي ويل سميث كشف مؤخرا عن كواليس مقابلته شاب مصري أهداه سوار نوبي مطلع شهر يونيو الماضي وذلك خلال الترويج لفيلمه "Bad Boys Ride or Die" بأحد الدول العربية، ونشر سميث مقطع فيديو على نفس الحساب، ظهر خلاله وهو يقابل شيف مصري يدعى "مشتاق" وقام الأخير بإهدائه سوار نوبي وسط سعادة ويل سميث بالهدية.

وقام الشاب المصري بمحادثة "ويل سميث" وقال: "هل تقبل مني هدية بسيطة؟"، وأعرب "مشتاق" عن سعادته بمقابلة "ويل سميث"، ولاقت الهدية إعجاب "سميث"، واستكمل "مشتاق": "هذه الهدية من جنوب مصر"، ليعلق "سميث" منبهرًا: "من جنوب مصر، شكرًا لك"، وأضاف "مشتاق": "هذا السوار يرمز للأصالة، وأنا مصري نوبي".

واحتفل ويل سميث مؤخرًا بتخطي فيلم "Bad Boys: Ride or Die" حاجز الـ 400 مليون دولار حول العالم منذ عرضه تجاريًا مطلع شهر يونيو الماضي.

يذكر أن، ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend"، وفيلم السيرة الذاتية "The Council" ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.

اقرأ أيضا:

رمضان 2025.. حسن الرداد يكشف موعد بدء تصوير مسلسله الجديد مع إيمي سمير غانم

أيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عنب" بالإمارات