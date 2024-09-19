إنجي أبو السعود تحتفل ببدء تصوير "برستيج" إخراج عمرو سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت السيناريست إنجي أبو السعود بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "برستيج"، والذي من المقرر عرضه عقب الانتهاء من كافة مراحله على إحدى منصات الترفيه.

المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة ومن بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا ومصطفى غريب، ويشهد عودة الفنانة راندا عوض والدة الممثلة الشابة جميلة عوض للتمثيل مرة أخرى، بعد فترة غياب.

كان المخرج عمرو سلامة نشر عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة لكلاكيت مكتوب عليه اسم المسلسل "برستيج" وأنه من الأعمال الأصلية لمنصة يانجو بلاي، وعلق "بداية أخرى".