فرنسا تختار فيلم "Emilia Perez" ليمثلها في ترشيحات الأوسكار 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وقع اختيار فرنسا، على فيلم الجريمة "Emilia Perez" لتمثيلها في سباق الأوسكار 2025 الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي وفوزه بجائزتي "لجنة التحكيم" و "أفضل ممثلة لطاقم ممثلين".

وسيتم ترشيح الفيلم ضمن فئة "أفضل فيلم أجنبي" وسط عدد من الأعمال السينمائية الهامة التي تم عرضها طوال عام 2024 وسيتم التصفية بينهم للوصول للقائمة القصيرة والنهائية المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لموقع "The Hollywood Reporter".

تدور أحداث فيلم "Emilia Perez" في المكسيك حول محام يتلقى عرضًا غير متوقع لمساعدة زعيم عصابة مخيف على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد ليصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها، وشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية سيلينا جوميز، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، للمخرج الفرنسي الحائز على جائزة بافتا البريطانية جاك أوديار.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية خلال الأيام القليلة الماضية اختيارها لفيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في الأوسكار، وأصدرت بيانًا صحفيًا جاء فيه أن الفيلم تم اختياره من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وفاز الفيلم بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي، وشارك ببطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

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