"حبيبتي" و"يرقة" و"مادونا".. أفلام تتنافس بمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان طرابلس للأفلام في لبنان مساء اليوم الخميس 19 سبتمبر وتستمر حتى الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر.

ومن بين الأفلام التي تنافس على جوائز المهرجان: حبيبتي للمخرج أنطوان ستيليه، مادونا للمخرج جون فريد زكي، يرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني، نية للمخرجة إيمان عيادي، وبين البينين للمخرجة إيثار باعامر.

حبيبتي

فيلم تونسي فرنسي للمخرج أنطوان ستيليه، يستكشف علاقة معقدة بين أم وابنتها. استوحيت القصة من التجربة الشخصية للمنتجة المشاركة في الفيلم صابرين حباسي، التي كتبت السيناريو أيضًا مع ستيليه. يضم الفيلم الممثلتين فريدة رحواج وليلى بليير.

يَرقة

للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي وحصل على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير.

يدور حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدینة لیون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما.

نية

للمخرجة إيمان عيادي وبطولة ميليسا بن يحيى، ومريم مجقان وأمل كاتب، ويدور في ضاحية الجزائر حول أنيا التي تعيش حياتها كفتاة صغيرة تبلغ من العمر سبعة أعوام، لا تدرك إلى حد كبير التوترات التي تمزق البلاد نتيجة للحرب الأهلية لكن لديها أمنية وحيدة فقط: أن يعود والدها، الصحفي في مهمة، في الوقت المناسب للاحتفال بالمولد. عُرض الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الفيلم المغاربي بهولندا وملتقى بجاية السينمائي بالجزائر.

بين البينين

للمخرجة إيثار باعامر وموسيقى زاك ماكنيل، وهو فيلم رسوم متحركة تجريبي سعودي يروي رحلة امرأة في عقدها العشرين، تجتاز توقعات المجتمع في سعيها لاكتشاف الذات. وفي تلك الرحلة تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.