ناقشا سبل تفعيل الحركة الثقافية.. محافظ مطروح يلتقي نائب رئيس هيئة قصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة مستجدات أعمال رفع كفاءة وتطوير قصر ثقافة مطروح، وسبل دعم وتفعيل الحركة الثقافية بالمحافظة، وذلك بحضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي، مدير عام ثقافة مطروح.

أشاد محافظ مطروح بالدور المهم لقصور ومكتبات الثقافة بقرى ومراكز المحافظة، وجهودها في رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم والأنشطة التوعوية التي تقدمها لتعزيز القيم الإيجابية، وترسيخ الهوية والانتماء في نفوس الشباب.

ووجه نائب رئيس الهيئة الشكر لمحافظ مطروح لاستضافة المحافظة للأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" وتقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الأسبوع.

وناقش الجانبان جهود الإسراع للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير قصر ثقافة مطروح؛ لما له من أهمية في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية بمطروح.



وتناول اللقاء بحث تفعيل سبل التعاون لدعم الحركة الثقافية بالمحافظة وخدمة أبناء مطروح، وتنويع آليات الوصول إلى القرى والتجمعات في أقصى مناطق المحافظة بامتدادها الكبير، بالإضافة إلى بحث تكثيف الأنشطة الثقافية على المسارح الشاطئية ومنها شاطئ الغرام.