أحمد نبيل في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، يوم الأحد المقبل، الفنان أحمد نبيل وحفيده في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد، وذلك في سهرة فنية خاصة.

يكشف أحمد نبيل، خلال الحلقة أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح، وقوة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد.

ويبكي "نبيل"، عندما يتذكر أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الابتعاد عن التمثيل، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.

كما يقدم أحمد نبيل، بعض حركات فن البانتومايم ويقوم بتعليم د. عمرو أسرار بعض الحركات.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس، العاشرة مساء الأحد المقبل علي شاشة الحياة.