مفاجأة من فرقة Coldplay إلى جمهورها في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت فرقة “كولدبلاي” Coldplay إحياءها حفلاً في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في 11 كانون الثاني (يناير) من عام 2025، ضمن جولتها العالمية “Music of the Spheres”.

وأكدت الشركة المروّجة “لايف نيشن الشرق الأوسط” أن حفل “كولدبلاي” في أبوظبي سيكون المحطة الوحيدة في المنطقة للفرقة.

ويمكن للجمهور التسجيل على الموقع الرسمي لفرقة “كولدبلاي” للحصول على تذاكر ما قبل البيع، التي ستكون متاحة عبر الإنترنت ظهر يوم 25 أيلول (سبتمبر). ويمكن التسجيل أيضاً للحصول على تذاكر ما قبل البيع على موقع “لايف نيشن الشرق الأوسط”، ابتداءً من 26 أيلول (سبتمبر).

وتُعدّ هذه الجولة الأوسع نطاقاً لفرقة “كولدبلاي” حتى الآن، بعد أن قدمت عروضها أمام أكثر من تسعة ملايين شخص في أكثر من 30 دولة. ووفقاً لـ “بيلبورد”، فهي أكبر جولة لموسيقى الروك على الإطلاق، وقد حققت أكثر من 945 مليون دولار.

تتميز الجولة العالمية بجهودها في مجال الاستدامة، إذ تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية للفرقة. وقد اتخذت الفرقة العديد من القرارات الصديقة للبيئة، مثل بناء المسارح من موادّ منخفضة الكربون، وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، واستخدام إضاءة “LED” منخفضة الطاقة، وتقليل الرحلات الجوية الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء أرضيات رقص حركيّة في الأماكن التي سيتم فيها تسجيل حركة الجمهور، وتحويلها إلى طاقة تساهم في تشغيل العرض.