أشرف عبد الباقي يتراجع عن قراره بشأن “فهد البطل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان أشرف عبدالباقي تراجع رسمياً عن قراره الاعتذار لصنّاع مسلسل “فهد البطل” الذي يخوض به الفنان أحمد العوضي سباق دراما رمضان المقبل، حيث أكد موافقته على الانضمام الى أسرة المسلسل، بعد الجدل الذي أثاره خلال الفترة الماضية بهذا الشأن، حيث أعلن قبوله المشاركة في المسلسل، وبعدها بساعات قليلة اعتذر عنه.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة لـ”فهد البطل” أن صنّاع المسلسل والفنان أحمد العوضي عقدوا جلسات عدة مع أشرف عبد الباقي لإقناعه بالعدول عن قرار الاعتذار وتذليل كل العقبات التي واجهته واعتذر بسببها عن المشاركة في المسلسل.

ويشارك في بطولة “فهد البطل” الفنانون: أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين…، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش بطل المسلسل الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة ويذهب الى القاهرة بحثاً عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.