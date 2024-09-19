لهذا السبب تغيب أصالة وأنغام عن “مهرجان الموسيقى العربية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الدكتور خالد داغر، مدير “مهرجان الموسيقى العربية”، سبب عدم مشاركة النجمتين أصالة وأنغام ضمن فعاليات المهرجان الذي من المقرر أن تُقام دورته الـ 32 في الفترة من 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل حتى 24 منه في دار الأوبرا المصرية.

وأكد داغر أن أصالة وأنغام لن تشاركا في المهرجان هذا العام لانشغالهما بإحياء حفلات أخرى بالتزامن مع توقيت المهرجان. إذ قال: “ليس من الضرورى أن يشارك نفس المطربين كل عام، ومن الوارد أن يعتذر أي منهم بسبب انشغاله بأعمال أخرى”.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً عقده مساء أمس (الأربعاء) في المسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من “مهرجان الموسيقى العربية”، وأعلنت إدارة المهرجان عن تحديد موعد جديد وإبلاغ الصحافة والإعلام بذلك، من دون ذكر أسباب التأجيل.