بعد 20 عاماً.. هل توافق هند صبري على تقديم جزءٍ ثانٍ من فيلم “أحلى الأوقات”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هند صبري عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “أحلى الأوقات”، الذي عرض لأول مرة في 2004، بمشاركة حنان ترك ومنة شلبي، كما تحدثت عن رغبتها في العودة إلى السينما بعد غياب استمر عامين.

أوضحت هند في تصريحات صحافية على هامش احتفالية عرض مسلسل “البحث عن علا” الجزء الثاني، أن المخرجة هالة خليل لديها نية لتقديم جزء ثان من الفيلم، لكنها أكدت أنها لا تملك معلومات دقيقة حول المشروع أو ما إذا كان سيتم إنتاجه، مضيفة: “قابلت هالة خليل منذ فترة وسألتها عن المشروع، لكنها لم تعطني تفاصيل مؤكدة”.

أضافت: “عرضت عليّ العديد من المشاريع السينمائية خلال الفترة الماضية، ولكن انشغالي بعدة أعمال درامية مثل مسلسل (مفترق طرق) والجزء الثاني من (البحث عن علا) جعلني أبتعد عن السينما لفترة، والسينما وحشتني، وسأركز عليها أكثر في الفترة القادمة”.

يذكر أن فيلم “أحلى الأوقات” ضم نخبة من النجوم، من بينهم حنان ترك، منة شلبي، خالد صالح، سامي العدل، حسن حسني، مها أبو عوف، أحمد كمال، من تأليف هالة خليل ووسام سليمان، وإخراج هالة خليل.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لهند صبري كان في فيلم “فضل ونعمة”، الذي تم عرضه في 2022، وشاركها في بطولته ماجد الكدواني، وهو يدور في إطار كوميدي اجتماعي حول زوجين يمتلكان مطعمًا يحمل اسم فضل ونعمة، ويتورطان في قضية مخدرات، ويحاولان إثبات براءتهما وسط مجموعة من المواقف المثيرة.

الفيلم ضم أيضا بيومي فؤاد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، ياسمينا العبد، وإسماعيل الجندي، مع ضيوف الشرف إسعاد يونس، محمد ممدوح، وشريف دسوقي، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.