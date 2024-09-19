شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ماريا كاري السابق يكشف تفاصيل جديدة عن حالتها النفسية بعد وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى نيك كانون تحديثًا عن صحة زوجته السابقة المغنية العالمية ماريا كاري بعد وفاة والدتها وشقيقتها، في أواخر أغسطس الماضى أعلنت كاري في بيان أن والدتها وشقيقتها توفيتا بفارق ساعات فقط في "منعطف مأساوي للأحداث" في 26 أغسطس الماضى.

لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، وطلبت كاري الحصول على بعض الخصوصية في ذلك الوقت، ومن ثم كشف كانون عن حال ماريا في مقابلة مع موقع Page Six: "إنها تبذل قصارى جهدها، بالنظر إلى الظروف، ولكن كعائلة، يتعين علينا فقط أن نكون هناك لدعم بعضنا البعض، وإظهار الحب".

ثم أضاف كانون أنها كانت تقضي الكثير من الوقت مع التوأمين اللذين يتقاسمانهما، موروكان ومونرو: "إنها تقضي وقتًا رائعًا مع الأطفال، وهو أهم شيء في العالم بالنسبة لها، لذلك من الرائع أن نراهم يدعمون والدتهم بالطريقة التي يفعلونها".

وذلك بعدما أكد موقع PEOPLE وفاة والدة المغنية العالمية ماريا كارى باتريشيا وشقيقتها أليسون فى نفس اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كشفت كارى الحائزة على جائزة جرامى، 55 عامًا، فى بيان "لقد تحطم قلبى لأننى فقدت والدتى فى عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وللأسف، فى منعطف مأساوى للأحداث، فقدت أختى حياتها فى نفس اليوم".

وأضافت ماريا فى البيان:"أشعر بالامتنان لأننى تمكنت من قضاء الأسبوع الماضى مع والدتى قبل وفاتها، وأقدر حب الجميع ودعمهم واحترامهم لخصوصيتي خلال هذا الوقت الصعب".

ولا توجد أى تفاصيل حول أسباب وفاة باتريشيا وأليسون، باتريشيا، التى كانت متزوجة سابقًا من ألفريد روي كاري، كانت مغنية أوبرا صوتية ومدربة صوت قبل أن يرحب الزوجان بأليسون وماريا وابنها مورجان، وانفصل الوالدان لاحقًا عندما كانت مغنية "هيرو" تبلغ من العمر 3 سنوات.

وكانت علاقة ماريا بوالدتها - التي ورثت منها مواهبها الصوتية - معقدة طوال حياتها.