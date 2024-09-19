شكرا لقرائتكم خبر عن تهمة تحرش جديدة لـ هارفي واينستين تضاف إلى قائمة التهم الموجهة إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين في محكمة مانهاتن للمرة الأولي بعد خضوعه لجراحة في القلب الأسبوع الماضي، لحضور جلسة استماع جديدة أعلن من خلالها تهمة جديدة تضاف الى أرشيف التهم الموجهة اليه، والتي تضمنت ارتكاب جرائم جنسية جديدة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن واينستين والذي تم نقله بواسطة حراس أمن المحكمة على كرسي متحرك، ظهر في محكمة مانهاتن يوم الخميس الماضي، ووجهت اليه تهمة ارتكاب جرائم جنسية إضافية في جلسة استماع، ولا تزال تفاصيل التهمة الجديدة سرية.

وكانت قد أعلنت المحامية آرثر أيدالا في تصريحاتها " أن واينستين خضع لعملية جراحية طارئة في القلب الأسبوع الماضي وكاد ان يموت، لتعلن أن هارفي قد أقر ببراءته من التهم الإضافية الأخيرة وتبرأ من التهم الجديدة"، وأضافت أيدالا في المحكمة يوم الأربعاء: "لماذا يتهمونه بتهم جديدة؟ ربما انهارت قضيتهم الحالية".