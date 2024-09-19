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بالصور.. أحدث ظهور لديانا هشام على شاطئ البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ديانا هشام متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت ديانا، الصورعلى حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الروح الحرة"، وظهرت بإطلالة ملائكية ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض ووضعت مكياج بسيط.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر أوي، كتير بحبك، الله يحفظك، الجمال كله، شبه الحورية، عروسة البحر، يخربيت حلاوتك".

يذكر أن الفنانة ديانا هشام، شاركت بمسلسل "انترفيو" بطولة: رنا رئيس، خالد شباط، مونيكا ألفونس، سارة نور، محمد عادل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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