حسن الرداد: "كنت متأثر بنور الشريف وأحمد زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان حسن الرداد عن بدايته الفنية في معهد الفنون المسرحية، وعن علاقة الفنان عمرو يوسف والفنان هشام ماجد وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال "الرداد": "معهد فنون مسرحية كان بنسبالي مجال كويس أني أجرب حاجات كتير كنا بندرس مواد كتير جدًا وكانت صعبة جدًا وكنا بندرس حاجات ليها علاقة بتمثيل زي حرفية ممثل او فن إلقاء وعروض مسرحية ومواد مزيكا كتير، ف الحاجات دي بتخليك تجرب حاجات كتير جدًا، وقولت أنا أحصر نفسي في نوع معين في التمثيل وكنت متأثر بالأستاذ نور الشريف والفنان أحمد زكي، وأنا بالنسبة لشخصيتي بحب الكوميدي والرومانسي والأكشن ده بحس إن ممكن يتحط في عمل أنا عايزه".

وتحدث عن علاقته بالفنان عمرو يوسف قائًلا: "عمرو يوسف أخويا وطلعنا مع بعض في الدالي، وبدأنا الرحلة مع بعض وهو بره التمثيل بني ادم سوي، وهشام ماجد برضه بحبه"

وطرح حسن الرداد أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "أصيف"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع بيشو، وإخراج محمد سامي.

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