أيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عنب" بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل نجوم وأبطال فيلم "عنب" بالعرض الخاص للفيلم من داخل إحدى قاعات السينما في دولة الإمارات.

وحضر العرض الخاص لفيلم "عنب"، عدد من نجوم الفن، أبرزهم: توني ماهر، نور قدري، وآيتن عامر، وإسلام إبراهيم، والمنتجة إنتاج رشا الظنحاني.

ونشرت أيتن صورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم "عنب" في دولة الإمارات، الفيلم فى كل دور العرض فى كل الدول العربية من النهاردة، والعرض فى مصر يوم ٢٥ سبتمبر" .

وتجسد أيتن عامر خلال أحداث العمل شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

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