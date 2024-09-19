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حسن الرداد: "اعتذرت عن أعمال كتير منهم كلبش وأيوب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان حسن الرداد عن الأعمال التي اعتذر عنها خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال: "الأعمال اللي اعتذرت عنها كتير، زي مسلسل كلبش اللي قدم بطولته الفنان أمير كرارة، ومسلسل أيوب للفنان مصطفى شعبان، وفيلم هروب اضطراري، وفيلم الإسكندراني دي كلها ومسلسل 7 أرواح، وصاحب المقام أعمال اعتذرت عنها سواء المنتج اللي بعتهالي أو المؤلف".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "محارب" بطولة: أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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