شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 5.. اتهام إيمان العاصى بتزوير شاهدات ميلاد أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بتقديم محامي خالد (شادي مقار) شهادة وفاة شقيقه أحمد مستخرجة من دولة الكويت، وأمرت المحكمة بالاستعلام من مصلحة الأحوال المدينة عن أحمد وهل هو مسجل وعلى قيد الحياة أم لا.

تقابل تهانى (بتول الحداد) ليلى (إيمان العاصى) وتطلب منها رفع قضية طلاق على محمود (محمد محمود عبد العزيز) ولكن ليلى تنصحها بالتمسك بزوجها ولا تتركه وتتحدث مع محمود في نفس الوقت مع محمود عن زوجته وأن يقف جنبها ولكنه يخبرها بأنه يحلم بطفل يحمل إسمه ويحكي لها عن الصعوبات التى واجهها في حياته.

المشهد ينتقل إلى المحكمة حيث يقر القاضي أن مصلحة الأحوال المدنية أكدت ثبوت وفاة أحمد الدسوقى ورفض دعوة ليلى واتهامها بتزوير شهادات ميلاد أطفالها، وفجأة يخرج محمود مسرعاً من المحكمة ويتصل بشخص يدعى أكرم ويتم الكشف أنه أحمد (محمد القس) زوج ليلى في مفاجأة كبيرة

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.