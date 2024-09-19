شكرا لقرائتكم خبر عن نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته التاسعة برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي عددا من الورش المتنوعة في عناصر العرض المسرحي يقدمها مدربين من مصر ومن مختلف دول العالم.

يقدم المهرجان مفاجأة هذا العام وهي ورشة في فن البانتومايم ويقدمها رائد هذا الفن الفنان المصري العالمي أحمد نبيل، ويعود مجددا من خلال المهرجان، ليقدم ورشة " التمثيل الإيمائي" فن البانتومايم ولأول مرة في تواصل مباشر مع الشباب، وهو رائد وأيقونة في هذا الفن، وله فيه باع طويل، فقد درس البانتومايم بالاتحاد السوفيتي السابق، وبجمهورية أذربيجان، وقدم ما يقرب من 100 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وحصل على جوائز في فن البانتومايم من الاتحاد السوفيتي، ومن جامعة جينيف واتحاد الأدباء في الهند وجامعة سيدني بأستراليا .

ويقدم النجم العالمي ميخائيل جوريفوي ورشة بعنوان " الممثل بين السينما والمسرح "، وهي أيضا من مفاجآت المهرجان في دورته التاسعة، فجوريفوي نجم عالمي من نجوم هوليوود، وبجانب نجوميته هو أستاذ أكاديمي في كلية الفنون بجامعة موسكو ويمتلك مسرحا خاصا وفرقة مسرحية من أهم فرق المسرح في روسيا، وقد سافر إلى الولايات المتحدة في عام 1992، حيث عاش في مدينة نيويورك وبوسطن، وعمل في وظائف مختلفة بما في ذلك تدريس طريقة ستانيسلافسكي، ثم عاد إلى روسيا في عام 1996 وأنشأ مسرحه الخاص وكرمه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ميخائيل جوريفوي يشتهر دوليا بتجسيد شخصية فلاديمير بوبوف، في فيلم "جيمس بوند"، كما لعب دور إيفان شيشكين في فيلم "جسر الجواسيس"من إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة كل من توم هانكس، مارك رايلانس، أيمي رايان وألن ألدا، وآخر أفلامه فيلم" kompromat " عام 2022.

ويقدم ورشة "التواصل بالارتجال وجهات نظر مختلفة " المدرب والفنان د. جون وونج سون من كوريا الجنوبية، وهو عضو مجلس إدارة مسرح دايجون، ورئيس الجمعية الكورية للمسرح ،ورئيس مهرجان دايجون الدولي والمدير الفني للمهرجان الوطني للمسرح في كوريا، وحصل على العديد من الجوائز بمهرجانات متعددة .

ويقدم المدرب د. ليفان خيتاجوري رئيس الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا ماستر كلاس بعنوان "التعاون الدولي في مجال الفنون الأدائية"، و خيتاجوري هو الرئيس السابق لمجلس مستشاري برنامج الشراكة لأوروبا الشرقية، وخبير دولي في الدراسات المسرحية والتعليم العالي للفنون .

ويقدم المخرج والمنتج المصري صفي الدين محمود ماستر كلاس بعنوان ( الممثل بين السينما والمسرح )، لينقل خبرته كمخرج ومنتج للشباب المشارك في المهرجان وللمهتمين من الفنانين بمدينة شرم الشيخ، وصفي الدين منتج مصري، وعمل كمساعد مخرج مع كبار مخرجي السينما المصرية ومن الأفلام التي ساعد في إخراجها (أسرار البنات) ، (أحلى الأوقات) ، (محامي خلع)، وعمل مع المخرج مروان حامد في عدة أفلام آخرها (الفيل الأزرق)، واتجه للإنتاج وأنتج عدة أعمال قيمة مثل (الأصليين) و(فوتوكوبي) و( نوارة ) .

كما تقدم الفنانة صابرين شعباني من تونس "ورشة مسرح الطفل 1"، بعنوان " هوية الطفل المصري والعربي"، وهي خريجة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بمدينة الكاف بتونس، وحصلت على الإجازة الأساسية في المسرح وفنون العرض " فنون الممثل "، والماجستير بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس "علوم وثقافة ، والماجستير من المعهد العالي للفن المسرحي.

وتقدم الفنانة مروة قرعوني "ورشة مسرح الطفل 2 " بعنوان ( رحلة الأطفال إلي عالم المسرح )، وهي ممثلة ومخرجة ومدربة دراما ومسرح وعلاج بالفن في العديد من الدول، وحاصلة على إجازة في الإخراج في السينما والمسرح والتلفزيون، وحصلت على العديد من الجوائز في الأفلام القصيرة من مهرجانات محلية ودولية .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، والمهرجان تديره الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء .



د- ميخائيل



مروة قرعوني



صابرين



احمد نبيل



جون ونج سون